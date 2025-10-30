İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!

Lübnan tarafından saldırılara ve can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan 'ın güneyinde yer alan Çarmak ve Mahmudiye bölgelerini hedef alan iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

ÇARMAK VE MAHMUDİYE HEDEF ALINDI

Yerel basına göre, İsrail ordusunun hava saldırılarında Lübnan'ın güneyindeki Çarmak ve Mahmudiye bölgelerini hedef aldığı ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde saldırısı sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıları doğrularken, gerçekleştirdiği hava saldırısında Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğunu iddia etti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

İSRAİL İŞGALİ DEVAM EDİYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.