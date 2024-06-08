İsrail’den okul katliamına yeni açıklama: Sivilleri değil…

Sevabite, İsrail ordusunun kasıtlı olarak binlerce kişinin kaldığı barınma merkezleri ve UNRWA okullarını hedef alarak başta kadın ve çocuklar olmak üzere daha fazla sivili öldürdüğünü söyledi.

İsrail'in bu kasıtlı saldırılarının, Gazze halkına baskı uygulamak amacıyla ve soykırım kapsamında gerçekleştiğine değinen Sevabite, uluslararası toplumu ve BM kurumlarını, sivillere yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

İsrail ordusu, 6 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.

Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 kişi de yaralanmıştı.