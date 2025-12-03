İsrail’den Refah Sınır Kapısı açıklaması: Gazze’den çıkışlar için açılacak

COGAT, Mısır ile koordinasyon halinde İsrail'in "güvenlik onayını aldıktan sonra", Filistinlilerin Refah'tan Mısır'a geçebileceğini ve sınırda Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı AB Sınır Yardım Misyonu'nun görev yapacağını paylaştı.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), "ateşkes anlaşması ve siyasi iradeden gelen emirler doğrultusunda" ordunun ilerleyen günlerde Refah Sınır Kapısı 'nı tek yönlü şekilde, Gazze 'den Mısır 'a çıkış için açacağını duyurdu.

İSRAİL ÇEŞİTLİ BAHANELERLE SINIR KAPISINI AÇMIYOR

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesini işgal ediyor.

Ateşkes anlaşmasına göre Refah Sınır Kapısı'nın taraflar arasında 13 Ekim'de gerçekleşen karşılıklı esir takasının ardından açılması gerekiyordu. İsrail, çeşitli bahanelerle Refah Sınır Kapısı'nın açılışını reddetmiş, süreci ertelemişti.