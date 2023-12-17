İsrail’den rehine skandalı açıklaması: Kaçma senaryosuna hazırlıklı değildik

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, televizyon konuşmasında, Gazze'de 3 esirin, İsrail askerlerinin ateşiyle öldürülmesi olayına dikkati çekerek, "Yaşananlardan biz sorumluyuz." dedi.

Gazze kentinin eş-Şucaiye Mahallesi'nde günlerce süren şiddetli çatışmalar sırasında Filistinli direnişçilerin sivil kıyafetlerle İsrail askerlerine yaklaşabildiklerine işaret eden Halevi, "Bizim herhangi bir tehdide karşı hazır olmamız gerekiyordu. Ani bir karar da senin ölmene yol açabiliyor." diye konuştu.

Olayla ilgili ilk soruşturmayı tamamladıklarını ve bundan dersler çıkardıklarını anlatan Halevi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaçırılan 3 kişi, kendilerini anlayabilmemiz için her şeyi yaptılar. Üzerlerinde herhangi bir şey taşıdıkları yönünde şüphe bırakmamak için gömleklerini çıkardılar ve beyaz bir kumaş parçasını salladılar. Buna rağmen beyaz bayrak kaldıranlara ateş edilmemesi yönündeki talimatlara uyulmadan üzerlerine ateş açıldı."

Bununla aslında Gazze'deki savaşın ne kadar karmaşık olduğunu görebildiklerini savunan Halevi, "Gazze'deki esirlerimizin kaçma senaryosuna hazırlıklı değildik." ifadesini kullandı.