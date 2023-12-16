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Giriş Tarihi: 16.12.2023 14:13

İsrail’den resmi açıklama! Saldırıların başlamasından bu yana bir ilk…

İsrail, 7 Ekim’de Gazze saldırılarını başlatmasından bu yana ilk defa sınır geçişine izin verdi. Gazze ile İsrail arasında bulunan Kerem Şalom Sınır Kapısı, yardım girişi için açıldı.

İHA
İsrail’den resmi açıklama! Saldırıların başlamasından bu yana bir ilk…

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi ile arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın insani yardımların geçişi için açılmasına ilk kez izin verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın insani yardımların girişi için açılmasına karar verildiği bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kerem Şalom'un açılması kararını "önemli bir adım" olarak nitelendirerek memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Sullivan, söz konusu kararın "trafik sıkışıklığını hafifleteceğini ve Refah üzerinden insani yardımın teslimatı ile dağıtımını kolaylaştırmaya yardımcı olacağını" umduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de kapının açılması kararını "iyi haber" olarak nitelendirdi.

SALDIRILARIN BAŞLAMASINDAN BU YANA İLK İZİN

Tel Aviv yönetimi, son kararıyla birlikte Kerem Şalom'un İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez yardım girişi için açılmasına izin vermiş oldu. Kerem Şalom, 7 Ekim saldırılarının ardından kapatılırken, Gazze Şeridi'ne insani yardım yalnızca Gazze Şeridi-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılıyordu.

KEREM ŞALOM SINIR KAPISI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada, insani yardım teslimatını hızlandırmak amacıyla Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda yardım tırlarının incelenmeye başlandığını duyurmuştu. Burada denetlenen yardım tırlarının daha sonra Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne giriş yapacağı belirtilmişti. İsrailli yetkililer, Kerem Şalom'un Gazze'ye giren yardım tırı sayısını arttırmak için faaliyete geçeceğini, insani yardım girişi ise olmayacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve birçok ülke, İsrail'e Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı açması için çağrıda bulunmuştu.

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İsrail’den resmi açıklama! Saldırıların başlamasından bu yana bir ilk…
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