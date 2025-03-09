İsrail’den ‘sistematik kadın soykırımı’

Terör devleti İsrail'in 15 ayı aşkın süredir düzenlediği saldırılarla harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki kadınlar bu yıl da açlık, yıkım ve ablukanın gölgesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne girdi. Dünyadaki kadınların aksine "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk karşılayan Gazzeli kadınlar, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden sivilleri hedef alarak yaklaşık 16 ay sürdürdüğü saldırıların ağır sonuçlarına katlanmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü soykırım sırasında kadın haklarını tamamen ihlal etmesi ve kadınlara karşı korkunç suçlar işlemesi uluslararası camiada "kadın soykırımı" nitelemesiyle karşılık buldu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem, Gazze'deki durumun modern tarihte görülmemiş boyutlara ulaştığını belirterek, İsrail'in Filistinli kadınlara yönelik saldırılarının sistematik bir soykırım stratejisinin parçası olduğunu vurguladı. Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'taki okula sığınan kadınlardan Ummu Ahmed, Gazzeli kadınlar için 8 Mart'ın "kutlama" günü olmaktan çıkıp "zillet" gününe dönüştüğünü ifade etti.

12 BİN 316 KADINI KATLETTİLER

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında 12 bin 316 kadın hayatını kaybetti.

2 bin kadın ile kız çocuğu bazı organlarını kaybederek "kalıcı engelli" hale geldi.

13 bin 901 kadın dul kaldı.

17 bin anne çocuklarını kaybetti.

50 bin hamile kadın, insanlık dışı koşullar sebebiyle, karınlarındaki yavrularını daha dünyaya getirmeden kaybetti.

13 bin 901 kadın soykırım neticesinde eşini kaybetti. Çocuklarının geçimini sağlayan tek kişi oldu.

Bu dönemde 162 kadın bulaşıcı hastalıklara yakalandı.

Onlarca kadın, İsrail hapishanelerinde çeşitli işkencelere maruz kaldı.

Sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle bölgede risk altında yaklaşık 60 bin hamile kadın bulunuyor.

BAKAN FİDAN: FİLİSTİNLİLERİN YERİNDEN EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Fidan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ve topraklarına el konulmasına ilişkin planların "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz" ifadesini kullandı. Fidan, "Tarih bizi eylemlerimizle yargılayacaktır. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olabilmek için birlik içinde hareket etmeliyiz" dedi. Fidan, zirve boyunca çok sayıda isimle bir araya geldi.

KATAR, İSRAİL'E NÜKLEER DENETİM İSTEDİ

Katar, İsrail'in tüm nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine tabi tutulması için uluslararası çabaların artırılması çağrısını yineledi. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın, Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda söz konusu talebi bir kez daha dile getirdiği belirtildi. Katar aynı talepleri Eylül 2023'te Viyana'da düzenlenen UAEA 67. Genel Konferansı'nda da dile getirmişti.