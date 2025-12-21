  • Haberler
İsrail'den skandal "David Tümeni" planı! 10 bin yedek askeri evlerinde de silahlandıracak...

İsrail ordusunun, yaklaşık 10 bin yedek askeri evlerinde de silahlandırmayı planladığı belirtildi. Buna göre, tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleğiyle birlikte evine teslim edilecek M4 cinsi bir tüfek verilecek.

AA

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, söz konusu plan; ordunun, yaklaşık bir yıl önce kurduğu, yedek askerlik görevlerini tamamladıktan sonra tekrar gönüllü olan 40- 60 yaşlarındaki yaşlı yedek askerlerden oluşan "David Tümeni" etrafında şekilleniyor.

ASKERLERE TAM TEÇHİZAT VERİLECEK

Buna göre, tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleğiyle birlikte evine teslim edilecek M4 cinsi bir tüfek verilecek.

HER AN GÖREVE HAZIR OLACAK

Habere göre, bu planla, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşananlara benzer bir durumla karşılaşması halinde tümenin her an göreve hazır olması hedefleniyor.

UZUN NAMLULU SİLAH

Bu, söz konusu tümendeki yedek askerlerin evlerinde yıl boyunca duracak uzun namlulu bir tüfeğe sahip olmaları anlamına geliyor.

HEM SİVİL HEM ASKER

Plana göre bu yedek askerler, üniformalarını yılda sadece birkaç hafta giyecek. Bu da tüfeğin çoğu zaman kişisel eşyaları olarak kalması, kendilerinin ise tam olarak sivil olması demek.

400 BİNE YAKIN YEDEK ASKER

İsrail ordusu önceleri, izin dönemlerinde silahlarla oynanmasından kaynaklanabilecek güvenlik olayları ya da hırsızlık endişesiyle yedek askerlerin silahlarıyla evlerine dönmelerine izin vermiyordu. Ancak 7 Ekim'den sonra ordunun politikalarında büyük değişim yaşandığı görülüyor. Gazeteye göre, İsrail ordusundaki yedek asker sayısı yaklaşık 400 bini buluyor.