İsrail'den skandal "David Tümeni" planı! 10 bin yedek askeri evlerinde de silahlandıracak...
İsrail ordusunun, yaklaşık 10 bin yedek askeri evlerinde de silahlandırmayı planladığı belirtildi. Buna göre, tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleğiyle birlikte evine teslim edilecek M4 cinsi bir tüfek verilecek.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, söz konusu plan; ordunun, yaklaşık bir yıl önce kurduğu, yedek askerlik görevlerini tamamladıktan sonra tekrar gönüllü olan 40- 60 yaşlarındaki yaşlı yedek askerlerden oluşan "David Tümeni" etrafında şekilleniyor.
ASKERLERE TAM TEÇHİZAT VERİLECEK
Buna göre, tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleğiyle birlikte evine teslim edilecek M4 cinsi bir tüfek verilecek.
HER AN GÖREVE HAZIR OLACAK
Habere göre, bu planla, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşananlara benzer bir durumla karşılaşması halinde tümenin her an göreve hazır olması hedefleniyor.