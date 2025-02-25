İsrail’den skandal karar: Avrupa Parlamentosu milletvekillerine kapılar kapatıldı

Milletvekillerinin yanı sıra herhangi bir siyasi gruba üye olmayan AP yönetiminden 2 kişinin de ülkeye girişinin engellendiği kaydedilen açıklamada, bu engellemenin "Avrupa Birliği (AB) kurumlarına yönelik bir saldırı teşkil ettiği" belirtildi.

Açıklamada, AP heyetiyle bölgeye resmi ziyaret için giden Boylan ve Hassan'ın Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda ülkeye girişine izin verilmediği aktarıldı.

AP Filistin ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Boylan ile Filistin asıllı Hassan'ın ziyaretinin engellenmesine ilişkin, mensubu oldukları Sol Grup tarafından yazılı açıklama yapıldı.

"UTANÇ VERİCİ KARAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boylan, İsrail makamlarının aldığı kararın "utanç verici" olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in bu mutlak aşağılaması, uluslararası toplumun İsrail'den hesap sormamasının bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi ziyaretinde Filistin Yönetimi, sivil toplum örgütleri (STK) ve sivillerle bir araya gelmeyi planladığını aktaran Boylan, şunları kaydetti:

"İsrail haydut bir devlettir ve bu utanç verici adım uluslararası hukuku ne denli hiçe saydıklarını göstermektedir. Avrupa artık İsrail'den hesap sormalıdır. Yaptırımlar da dahil olmak üzere somut tedbirlere ihtiyacımız var."

Hassan ise İsrail makamlarının AP üyelerinin görevlerini yerine getirmelerini "engellemeye çalıştığını" kaydederek, "İsrail açıkça seçilmiş temsilcilerin sahada işlediği insan hakları ihlallerinin boyutlarına tanık olmasını engellemek istiyor." ifadelerine yer verdi.