İsrail’den Suriye donanmasına saldırı: Çok sayıda gemi imha edildi

İSRAİL SURİYE GENELİNDE BİRÇOK HEDEFİ VURDU

İsrail ordu radyosunun bugünkü haberinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esad'in düşmesinin ardından Suriye'ye, "İsrail tarihinin en büyük hava saldırılarından birinin gerçekleştirildiği" belirtilmişti.

İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu paylaşılan haberde, bu hava saldırılarıyla Esad ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı aktarılmıştı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı savunulan haberde, Esad rejiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedilmişti.

Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu paylaşılmıştı.