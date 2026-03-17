İsrail’den Suriye’de dikkat çeken saldırı: Kamyon havadan vuruldu

İsrail basınında yer alan haberlere göre, düzenlenen hava saldırısında bir kamyon vuruldu. Saldırının Şam yönetimiyle bağlantısı olmayan bir hedefe yönelik olduğu iddia edildi.

"SİLAH TAŞIYORDU" İDDİASI

İsrail'in i24 kanalının bir kaynağa dayandırdığı haberde, hedef alınan kamyonun silah taşıdığı öne sürüldü. Ancak askeri sansür nedeniyle kamyonun kime ait olduğu ve ne taşıdığına dair detay paylaşılmadı.

"OLAĞAN DIŞI BİR SALDIRI"

Haberde, İsrail'in Şam yönetimiyle müzakerelerin başlamasından bu yana Suriye'de böyle bir saldırı gerçekleştirmediğine dikkat çekilerek, operasyonun "olağan dışı" olduğu vurgulandı.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, birçok bölgeyi de saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması imzalanması için görüşmeler yapılmıştı.