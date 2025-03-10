İsrail’den, Suriye’deki yeni yönetime karşı açıklamalar devam ediyor: “Tehdit oluşmasına izin vermeyeceğiz…”

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile bugün Batı Kudüs'te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Saar, görüşmenin ardından Suriye hakkında yaptığı açıklamada, "Hafta sonu gördüğümüz olayların sınırımızda yaşanmasını önlemek konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı. Suriye sınırında bir "tehdit oluşmasına" izin vermeyeceklerini dile getiren Saar, Suriye'de binlerce "Hamas ve İslami Cihad üyesinin İsrail'e karşı yeni bir cephe oluşturmak istediğini" ileri sürdü.

Saar, üyesi olduğu Birleşik Sağ Partisi'nin meclis grubunda gün içinde yaptığı konuşmada da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'yı hedef alarak "takım elbise giymesinin anlam ifade etmediğini, Şara'nın hala aşırı görüşler savunduğunu" iddia etti. Avrupa Birliği ile yaptığı görüşmelerde muhataplarını Suriye'deki yeni yönetime ilişkin uyardığını belirten Saar, yeni yönetimin ülkede şiddete başvurduğunu ve bölgedeki sözde "Kürt özerk yönetimini ortadan kaldırmayı hedeflediğini" öne sürdü. Saar, uluslararası toplumdan Suriye'deki yeni yönetime meşruiyet sağlamamasını talep etti. İsrail ordusunun Suriye topraklarını işgal ederek yaptığı nokta saldırılarının güvenlik gerekçesiyle olduğunu savunan Saar, "İsrail, sınırında bir güvenlik tehdidi doğmasına izin vermeyecek bunu önlemek için tüm önlemleri alacak." ifadesini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı ayrıca bu hafta Atina'ya giderek Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile üçlü bölgesel ortaklık toplantısına katılacağını duyurdu.