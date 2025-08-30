İsrail’den Suriye’ye gece yarısı baskını: Köydeki 2 evde arama yapıldı

Haberde, "Gece yarısından sonra İsrail ordusu köydeki iki evde arama yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde İsrail ordusuna ait iki askeri aracın Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı El-İşşe köyüne girerek iki eve baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ FAALİYETLERİ

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.