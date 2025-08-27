İsrail’den Suriye’ye İHA saldırısı: 6 asker hayatını kaybetti!

Uluslararası hukuku hiçe sayarak Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha Suriye'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu Şam yakınlarındaki El-Kisve kentinde bulunan ordu mevzilerine İHA'larla saldırdı. Saldırılarda 6 Suriye askerinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda askerin yaralandığı açıklandı.

İSRAİL SURİYE'YE SALDIRILARINI ARTIRMIŞTI

Esad rejiminin geçtiğimiz Aralık ayında devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik onlarca hava saldırısı düzenleyen İsrail, saldırılarda eski rejimden kalan askeri altyapının hedef alındığını açıklamıştı. Saldırıların İsrail'in güvenliği için gerekli olduğu iddia edilmişti. İsrail'in güvenlik bahanesiyle Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.