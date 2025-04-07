İsrail’den Suriye’ye işgal turizm planı

İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine yenilerini ekliyor. Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusu ile Golan Bölge Konseyi, Suriye'de işgal edilen bölgeler için İsraillilere "turistik tur" düzenleyecek. Turların, daha önce sivillerin "nadiren ziyaret etmesine izin verilen bölgeleri" kapsayacağı kaydedildi. Tur kapsamında İsrail, Lübnan, Suriye sınırının birleşiminde yer alan Rukkad Vadisi'nin yanı sıra Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh), Cebel er-Rus ve Yermuk Nehri yakınlarında yer alan Hicaz demiryolu tünelinin de gezilebileceği ifade edildi.