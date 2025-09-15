İsrail’den Suriye’ye kara operasyonu

Gazze'deki soykırımını sürdüren terör devleti İsrail bir yandan da bölge ülkelerine saldırmaya devam ediyor. Doha saldırısının yankısı sürerken İsrail yeniden Suriye'ye saldırdı. İsrail askeri birlikleri dün Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batısındaki Saysun ve Cemle köylerine baskınlar düzenledi. Suriye haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Saysun ve Cemle köylerinde arama yaptığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait yaklaşık 18 askeri aracın, evlere baskınlar düzenlediği ve arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü aktarılan haberde ayrıca, İsrail'e ait farklı askeri birliklerin işgal altındaki Suriye'nin Golan sınırı yakınında bulunan Cemle askeri üssü çevresinde konuşlandığı ifade edildi.

ŞAM'DAN SERT KINAMA

Haberde, söz konubu hareketliliğin İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) bölgede keşif uçuşları yaptığı sırada gerçekleştiği ve bunun halk arasında ciddi kaygı ve tedirginlik yarattığı kaydedildi. Suriye yönetimi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Dera, Kuneytra ve Şam kırsalındaki tekrar eden sızmalarını sert şekilde kınayarak, bu eylemlerin istikrar çabalarını baltaladığını ve 1974 Ateşkes Anlaşması ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı. Açıklamada, uluslararası topluma bu ihlalleri durdurma çağrısı yapıldı.

CENTCOM KOMUTANI ŞAM'DAN AYRILDIKTAN SONRA OPERASYON

İsrail'in Suriye'ye yönelik kara operasyonu ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya gelmesinden sonra yapılması dikkat çekti. Cooper'ın "DEAŞ tehdidi" ve silahlı grupların orduya entegrasyonu konusunda görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da katıldı. Açıklamada, Amiral Cooper ve Büyükelçi Barrack'ın Şara'ya, DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleye verdiği destekten dolayı teşekkür ettiği belirtildi.