İsrail’den Suriye’ye peş peşe 8 saldırı: Askeri havaalanı hedef alındı
İsrail savaş uçakları, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’in doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na 8 saldırı düzenledi. Saldırılarda havaalanının pisti ile hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığı belirtilirken, can kaybı olup olmadığı açıklanmadı.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenledi.
Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı hedef aldığı saldırının yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini belirtti.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
PİST VE ATIL DURUMDAKİ BİR YAPI BOMBALANDI
Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuşan ve adı açıklanmayan Suriyeli bir yetkili, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini doğruladı.
Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetti.
İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İŞGALCİ İSRAİL SURİYE'Yİ HEDEF ALIYOR
Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu.
Rejimin devrilmesinin ardından İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.