İsrail’den Suriye’ye peş peşe 8 saldırı: Askeri havaalanı hedef alındı

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

PİST VE ATIL DURUMDAKİ BİR YAPI BOMBALANDI

Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuşan ve adı açıklanmayan Suriyeli bir yetkili, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini doğruladı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetti.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.