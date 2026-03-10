İsrail’den Tahran’da Devrim Muhafızları’na ait kompleksi vurduğu iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran'a gece boyunca saldırılar düzenlendiği aktarıldı. İsrail ordusunun, Tahran yönetimine ait altyapı tesislerine saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılardan birinin DMO tarafından kullanılan bir silah araştırma ve geliştirme kompleksini hedef aldığı ve bu tesiste balistik füzelerin geliştirilmesi ve üretimi ile alakalı testler yapıldığı ileri sürüldü.