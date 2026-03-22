İsrail’den tehdit: Saldırılar yoğunlaşacak
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, gelecek hafta ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırıları önemli ölçüde yoğunlaştıracaklarını açıkladı. İran'ın askeri komuta kademesini ve stratejik noktaları vurmaya devam edeceklerini belirten Katz, İsrail ve ABD çıkarlarına yönelik her türlü "güvenlik tehdidini" ortadan kaldırana kadar İran'a saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu. Öte yandan İran, ABD-İsrail'in Basra Körfezi'nde sivil gemileri hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurarak, bu saldırıların devam etmesi halinde sert misilleme tedbirleri uygulanacağını bildirdi.