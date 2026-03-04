İsrail’den tehlikeli PJAK oyunu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından bölgedeki denklemi görüşmek için dikkat çeken bir diplomasi trafiği yürüttü. Amerikan Axios'un haberine göre, Trump bölgede sinsi planlar yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarı ile Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile İran'ı görüştü. Görüşmelerinde saldırıların gidişatı ve olası sonraki adımlar ele alındı. Söz konusu görüşmelerin, Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin" sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, PJAK terörünün ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU'NUN SİNSİ PLANI

Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında "ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia etti. Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği" vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatıldı.