İsrail’den trol ordusu itirafı
İsrail askeri istihbaratında 7 yıl çalıştıktan sonra açık kimlikle faaliyette bulunan Ella Kenan, BrightMind adlı örgütlenme üzerinden 100 binden fazla kişiyi seferber ederek dijital mecralarda algı operasyonları yürütüyor. Ella Kenan, katıldığı bir organizasyonda, dünya çapında 100 bin kişiden oluşan bir dijital ağ ile sosyal medyayı nasıl manipüle ettiklerini itiraf etti. Yahudilerin çıkarlarına hizmet eden içerikleri nasıl yaydıklarını verdiği örneklerle anlattı. Bunlardan birinin "Hamas DEAŞ'tır" söylemi olduğunu itiraf eden Ella, İsrail yanlısı her şeyi viral hale getirdiklerini söyledi.