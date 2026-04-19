İsrail’den “Tüm gücü kullanın” talimatı: Soykırım Bakanından Lübnan’a gözdağı!
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan için gözdağı niteliğinde bir açıklama gerçekleştirdi. Katil Netanyahu ile birlikte orduya talimat verdiklerini ifade eden soykırım Bakanı Katz, Lübnan'da "herhangi bir tehdit" durumunda "tüm gücü kullanın” dediklerini ifade etti.
Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasadışı Sa-Nur Yahudi yerleşimine, 2005'te tahliyesinin ardından bu sene kabine kararıyla geri dönüşe ilişkin düzenlenen törende konuştu.
"TÜM GÜCÜ KULLANIN"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya talimat verdiklerini kaydeden Katz, İsrail ordusunun Lübnan'da devam eden ateşkese rağmen "herhangi bir tehditle" karşılaşması durumunda, hem havadan hem de karadan "tüm gücüyle" harekete geçeceğini ileri sürdü.
EVLER YIKILMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail Savunma Bakanı, ordunun işgal altına aldığı Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelerdeki evleri yıkmaya devam ettiğini de kaydetti.