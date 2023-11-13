İsrail’den Türklere Mescid-i Aksa yasağı

İşgalcıisrail, yıllardır Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engel olmak için elinden geleni yapıyor. Namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen İsrail'in zulmüyle karşılaşıyor. Sürekli çıkarılan zorluklarda, son bir aydır işin dozu iyice kaçtı. Türkiye'nin dört bir yanında özellikle İstanbul'daki 'Büyük Filistin Mitingi' Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'i rahatsız etti. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın kapıları Türklere kapandı.Son günlerde bölgeye giden Türklere de ambargo uygulanmaya başlandı. A Haber, o anları anbean görüntüledi. İsrailli askerler, Mescid-i Aksa'ya girişte, pasaportlara bakıyor ve Türkleri içeriye almıyor. A Haber muhabiri Özlem Aktay da aynı muameleye maruz kaldı. A Haber ekibi içeri girmek isterken, Türk olduğu için almadıklarını İsrail askeri kendi ağzıyla itiraf etti. Hıristiyanlar ve Yahudiler de ibadetlerini rahatça yaparken İsrail, Mescid-i Aksa ile Müslümanların arasına etten duvar ördü.