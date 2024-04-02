İsrail’den uluslararası hukuk katliamı

Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen (WCK), İsrail'in hava saldırısı sonucu 7 personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye, saldırıyı kınadı.Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İsrail işlediği savaş suçları sebebiyle bir an evvel yargılanması gerektiğini vurguladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "İsrail'in Gazze'deki vahşeti karşısında insan vicdanının gücünü yansıtan insani yardım çalışanlarının çabalarını her zaman hatırlayacağız'' ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler (BM) Koordinatörü Martin Griffiths, WCK çalışanlarının öldürülmesine çok öfkelendiğini söylerken İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, acil soruşturma istedi. Avustralya, İsrail'den Gazze'de WCK çalışanlarının öldürülmesinde "tam sorumluluk" almasını istedi.Amerikan yardım kuruluşu WCK yaşamını yitirenlerin Avustralyalı, Polonyalı, İngiliz ve Filistinli olduğunu, hayatını kaybeden bir kişinin ise ABD vatandaşı olduğunu duyurdu. WCK, görevlilerinin İsrail ile koordineli hareket etmelerine rağmen saldırının olduğunu açıkladı.