İsrail’den vicdan gemilerine kurşun

Siyonist İsrail devletinin Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı insanlık dışı ablukayı barışçıl yollarla kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dün bir kez daha saldırı gerçekleştirildi. İsrail unsurlarının, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden "Alcyone" ve "Girolama" isimli teknelere "silah doğrulttuğu ve kurşun sıktığı" belirtildi. Türk aktivist Ömer Aslan da canlı yayın yaparken teknesine ateş açıldı. Savaş gemileri, aktivistlerin bulunduğu Sirius Gemisi'ne kıç kısmından çarptı.

Yaşananlar canlı yayında anbean görüntülenirken, müdahale sonrası gemiyle uydu bağlantısı kesildi. Gemide bulunan aktivist Ali Tokluman, müdahale öncesinde, "Yedi metrelik tekneye üç savaş gemisiyle geldiler" ifadelerini kullandı. İsrail ordusu dünkü saldırılarıyla Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere el koydu. 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta da Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken saldırı düzenlemişti. İsrail'in alıkoyduğu ve içlerinde en az 74 Türk'ün de bulunduğu tüm aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü biliniyor.

'PES ETMEYECEĞİZ'

İsrail'in tüm korsan saldırılarına rağmen insanlığa umut olan aktivistler hiçbir zaman durmayacaklarını yineliyor. Sumud aktivistlerine destek olan milyonlarca vicdan sahibi ise "Ne Gazze'deki soykırımı unutturacağız ne de İsrail vahşetine dur demekten vazgeçeceğiz" diyor. İtalya, İspanya, Yunanistan ve birçok ülkede İsrail protesto edildi. İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin, alıkonulan kız kardeşi Margaret Connolly için söylediği "Gurur duyuyorum" sözleri vicdan sahiplerinin sesi oldu.