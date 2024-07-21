İsrail’den Yemen’deki Husiler’e misilleme

İsrail savaş uçakları, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenledi. Limandaki yakıt depolarının alev topuna döndüğü saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "İsrail'e son aylarda düzenlenen yüzlerce saldırıya karşılık İsrail savaş uçakları, Husilere ait askeri hedefleri vurdu" ifadeleri kullanıldı. Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı ise, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu. Haberde, Hudeyde Limanı'ndaki petrol depolarına düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi. Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini belirtti. Abdusselam, "Bu, (Gazze'ye verilen desteğin durması) gerçekleşmeyecek bir düştür. Bu saldırı, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin sadece kararlılığını ve azmini artıracaktır" ifadesini kullandı. Yemen'deki Husiler önceki gün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İHA ile saldırı gerçekleştirmiş, 1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu karşılık verileceğini duyurmuştu.