İsrail’den yeni işgal hamlesi 3 bın konuta onay

İsrail
yönetimi, ABD ve Avrupa Birliği
'nden gelen tepkilere rağmen yasa dışı konut inşasına onay verdi. İsrail Savunma Bakanlığı
'na bağlı Planlama Komitesi'nin Batı Şeria
'da yasa dışı 3 bin 144 yeni konut inşasını kabul ettiği belirtildi. Bu kararla İsrail, Joe Biden
'ın ABD Başkanı olmasının ardından ilk kez yasa dışı konut inşasına onay vermiş oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.
HAMAS: BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR
Hamas Hareketi
, işgal altındaki Batı Şeria'da artan İsrail yerleşim projelerine karşı direnişi artırma çağrısı yaptı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım
yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in kararı gerçek bir savaş suçu. Yerli nüfusun yerinden edilmesi ve toprakların ele geçirilmesi yoluyla Filistin varlığına karşı açık Siyonist savaş devam ediyor" denildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda 450 bine yakın Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.