İsrail’den yeni operasyon sinyali! Genelkurmay Başkanı Halevi açıkladı…

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkını hedef aldı. Havadan ve karadan sivilleri hedef aldı. Yerleşim bölgelerini, hastaneleri hatta okulları bile bombaladı.
Dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırımda on binlerce Filistinli'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Ateşkes çağrılarına kulak tıkayan kanlı İsrail ordusu ise katliama doymadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi, ülkenin kuzeyindeki bir komuta merkezini ziyaret ederek, tüm güçlere "harekete geçmeleri için yüksek teyakkuzda olmaları" talimatını verdi.
Halevi, "Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz. Hedefimiz güvenliği sağlamak. Güvenlik durumu, kuzeydeki vatandaşların evlerine döndüklerinde, emniyette hissetmedikleri bir vaziyette kalmayacak" ifadesini kullandı.