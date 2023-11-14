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Giriş Tarihi: 14.11.2023 12:19 Son Güncelleme: 14.11.2023 12:29

İsrail’den yeni operasyon sinyali! Genelkurmay Başkanı Halevi açıkladı…

Katil İsrail katliama doymadı. 7 Ekim’den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı… Binlerce sivili hayattan kopardı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise yeni bir operasyon açıklaması yaptı.

AA
İsrail’den yeni operasyon sinyali! Genelkurmay Başkanı Halevi açıkladı…

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkını hedef aldı. Havadan ve karadan sivilleri hedef aldı. Yerleşim bölgelerini, hastaneleri hatta okulları bile bombaladı.

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırımda on binlerce Filistinli'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Ateşkes çağrılarına kulak tıkayan kanlı İsrail ordusu ise katliama doymadı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah ve diğer Filistinli silahlı gruplarla sıcak çatışmaların yaşandığı kuzeydeki Lübnan sınırını işaret ederek yeni bir operasyon açıklaması yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi, ülkenin kuzeyindeki bir komuta merkezini ziyaret ederek, tüm güçlere "harekete geçmeleri için yüksek teyakkuzda olmaları" talimatını verdi.

Halevi, "Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz. Hedefimiz güvenliği sağlamak. Güvenlik durumu, kuzeydeki vatandaşların evlerine döndüklerinde, emniyette hissetmedikleri bir vaziyette kalmayacak" ifadesini kullandı.

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İsrail’den yeni operasyon sinyali! Genelkurmay Başkanı Halevi açıkladı…
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