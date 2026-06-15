İsrail’den yeni provokasyon

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Düveyr beldesinde de eski Belediye Başkanı Abdülaziz Kansu'ya ait evi hedef aldı. Ev tamamen yıkılırken 3 kişi hayatını kaybetti. Sur kentindeki Huş Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise bir kişi yaşamını yitirdi.

Bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Beyrut'a yapılan saldırı, özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi" ifadesine yer verdi. İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu belirten Trump, "Ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve anlamsızdı, kimse yaralanmadı, öldürülmedi ve bu önemli süreci aksatmamalıydı" ifadesini kullandı. Lübnan da dahil, bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakın olduklarının altını çizen Trump, İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde daha fazla saldırı düzenlememesi gerektiğini vurguladı. Trump, "Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim" ifadelerine yer verdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de İsrail'in Dahiye'ye saldırısının "ABD'nin güvenilirlikten yoksun ve zayıf olduğunu kanıtladığını" ifade etti. Azizi, söz konusu saldırıya "Sert bir yanıt verecekleri" tehdidinde bulundu.