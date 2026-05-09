İsrail’den yeni soykırım hazırlığı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki soykırıma yeniden yoğun saldırılarla başlamasına dair endişeler büyüyor. BBC'deki haberde "Müzakerelerin tıkanması Gazze'de yeniden savaş kaygılarını artırıyor" denildi. Hamas, ateşkes müzakerelerini geçici olarak askıya almayı değerlendiriyor. Şarku'l Avsat'a konuşan kaynaklar şunları söyledi: İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki katliamları durdurmaya zorlayamayınca bu seçenek güçlü bir şekilde gündeme geldi. Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bölgede devam eden savaşın Gazze, Suriye, Lübnan ve Batı Şeria'yı kapsayacak şekilde İsrail'in sınırlarının değişmesiyle sonuçlanması gerektiğini ileri sürdü.





ÖZGÜRLÜĞE KOŞTULAR

İsrail'in iki yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkıma rağmen spor ve toplumsal faaliyetlerin yeniden canlandırılmasına yönelik çabalar devam ediyor. Abluka altındaki Gazze kentinde, farklı yaş grupları ve İsrail saldırısında uzuvlarını kaybeden engelli bireylerin de katılımıyla "Özgürlük için koşuyoruz" sloganı altında bir maraton düzenlendi.



UCM BAŞSAVCISINA BASKI

ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Gazze'de işlenen suçlara ilişkin tutuklama emri talep etmesinden önce İngiltere ve ABD'den gelen baskıları anlatarak hakkındaki taciz suçlamalarını reddetti. Middle East Eye sitesine konuşan Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçlarından dolayı yakalama kararı çıkardığı için çok sayıda ülkeden bir sürü baskı gördüğünü anlattı.