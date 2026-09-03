İsrail’den yeni tehdit: İran bize saldırırsa enerji dahil tüm altyapısını vururuz

İsrail basınına göre, Katz, bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İran'ın içinde bulunduğu ekonomik baskı sebebiyle Tahran yönetiminin "umutsuzca adımlar" atabileceğine dair işaretler gördüklerini öne sürdü.

"İRAN'I KARANLIĞA GÖNDERECEĞİZ"

İran'ın İsrail'e saldırması durumunda Tel Aviv'in tüm kısıtlamalardan muaf olacağını iddia eden Katz, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa, ordu enerji dahil İran'ın tüm altyapısını hedef alacak. İran'ı taş devrine ve karanlığa göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimini tehdit eden Katz, İsrail'in her türlü saldırıya karşı hazır olduğunu kaydetti.

İran ordusu, sabah ABD'nin İran'a saldırılarına karşılık Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD tarafından kullanılan üslere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör