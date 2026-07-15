İsrail’den yine bir yasa dışı hamle: Batı Şeria’da yerleşim birimi kurulmasını onayladı!

Filistin tarafı ise yerleşim faaliyetlerinin durdurulmasını, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle talep ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları yoğunlaşırken, Filistin makamlarına göre bu süreçte 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.

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