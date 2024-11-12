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Giriş Tarihi: 12.11.2024

İsrail’den YPG ile ittifak çağrısı

İsrail’den YPG ile ittifak çağrısı
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Tel Aviv'in bölgedeki Kürtlerle bağlarını güçlendirmesi gerektiğini savunarak, "Bunun hem siyasi hem de güvenlik boyutu var" dedi. İsrailli Bakan, "Bu ittifaklar; Hamas ve Hizbullah'la yapılan savaşlardan sonra Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle yapılan anlaşmalarla birlikte şekillendirilmeli" dedi.

ÇAĞRI CİHAZI VAHŞETİNİ ÜSTLENDİLER
İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasına yönelik saldırıyı onayladığını bildirdi. Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Dostri, yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırının arkasında Tel Aviv yönetiminin olduğunu belirtti.

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İsrail’den YPG ile ittifak çağrısı
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