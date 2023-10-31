İsrail’den zorunlu göç planı: Filistinliler çöle sürülecek

Gazzelileri Sina Çölü'ne sürme senaryosu İsrail'in tekrar gündeminde. İsrail İstihbarat Bakanlığı'nın planı ortaya çıktı. Bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyon 300 bin Filistinlinin, Mısır'daki, büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir öneri hazırladığı öğrenildi. Bakanlığın 13 Ekim tarihli belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a göç ettirilmesinin "uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağı" öne sürüldü. Diğer çözümlerin reddedildiği belgede sivil nüfusun önce Kuzey Sina'daki çadır kentlere taşınması, ardından ise kalıcı kentler inşa edilmesi öngörüldü. Yerlerinden edilen Filistinlilerin tekrar girişini engellemek içinse İsrail içinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması önerildi.3 yıl önce İsrail ile bazı Arap ülkesi arasında ABD'nin kontdolünde İbrahimm Anlaşması imzalanmıştı. Bazı yorumlarda bu anlaşmaya göre Gazze'dekilerin Mısır'a, Batı Şeria'dakilerin Ürdün'e tecrit edileceği öne sürüldü. Şiddetli çatışmalar sürerken Gazze'nin kuzeyi haftalardır tecrit tehdidiyle karşı karşıya. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 1.5 milyon Gazzeli yerlerinden edildi.ABD Temsilciler Meclisi'nin Evanjelik Başkanı Mike Johnson, "Tanrı'nın, İsrail'i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum" ifadesini kullandı. Johnson, Netanyahu'ya, ABD Kongresi'nin sonuna kadar İsrail'i desteklemeyi sürdüreceğine ilişkin güvence verdiğini açıkladı. Hıristiyanlıkta, "İncil'i yaymak" anlamına gelen Evanjelizm, ABD'de Hıristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi.İsrailBaşbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in ateşkes çağrılarını kabul etmediğini belirterek, "Şimdi savaş zamanı" dedi. İşgalde üçüncü aşamaya geçildiğini belirten Netanyahu, "İlk engelleme aşaması tamamlandı. İkinci aşama olan 'hava saldırıları' tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü aşamada kara saldırısı genişletildi" dedi. ABD de Gazze'de ateşkes çağrılarını reddetti. Pentagon ise gazetecilerin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin sorularını yanıtlayamadı.