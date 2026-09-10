İsrail’e baskı yayılıyor

Daha önce İsrail'in arkasında sıralanan Batı'nın soykırımcıya geç de olsa sırt çevirmesiyle başlayan kriz büyürken Netanyahu yönetimine yönelik baskı yayılıyor. İngiltere öncülüğünde 12 Batı'lı ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik başlattığı yeni ambargo kararı ve ABD'nin de buna destek vermesi İsrail ile Batı arasındaki ilişkileri derinden sarstı. İsrail basını ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yaptırım kararına destek verdiği belirtirken Amerikan basını da Washington'ın tutumunun Tel Aviv ile yaşanan derin görüş ayrılığını gözler önüne serdiğini kaydetti. ABD'li bazı Kongre üyeleri de 12 ülkenin aldığı ambargo kararına destek vererek, ABD'den de aynı adımı atmasını istedi. Yeni Zelanda ise İsrail'in Batı Şeria'daki faaliyetleri iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını kaydetti.

KATİLİN DENGESİ BOZULDU

İngiltere'nin başı çektiği söz konu hamle hali hazırda krizlerle ve baskılarla boğuşan Tel Aviv'de dengeleri sarstı. İngiltere ve müttefiklerinin adımlarına misilleme yapan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Doğu Kudüs'te bulunan ve Filistin Yönetimi ile ilişkileri yürüten İngiliz Konsolosluğu'nu kapatma kararı aldı. Ramallah'ta görev yapan İngiliz diplomatlar ile ülkenin güneyindeki Kiryat Gat kentinde bulunan Gazze Koordinasyon Merkezi'ndeki İngiliz temsilcilerden 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.



TÜRKİYE'DEN İNGİLTERE'NİN İSRAİL'E YAPTIRIMINA ÖVGÜ

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden yapılan ortak açıklamada "İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör