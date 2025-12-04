İsrail’e BM’den çifte ihtar

Gazze Şeridi'nde soykırım uygulayan İsrail'e yönelik uluslararası baskı artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM'nin Filistin'e karşı sorumluluğunu yeniden teyit eden, İsrail'in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul etti. "Filistin sorununun barışçıl çözümü" başlıklı tasarının oylamasında 151 üye ülke "evet", İsrail ve ABD başta olmak üzere 11 ülke de "hayır" oyu kullandı. Oylamada, 11 ülke çekimser kaldı.

TÜRKİYE'DEN ÇAĞRI

Oylamadan önce Genel Kurul'da konuşan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin, Filistin sorununun barışçıl çözümüne ilişkin kararı desteklediğini belirterek, tüm üye ülkeleri bu kararların uygulanması için gayretle çalışmaya çağırdı. Kabul edilen karar, BM'nin Filistin sorununa ilişkin sorumluluğunu yeniden teyit ediyor, İsrail'in 1967 sonrası işgalinin sona erdirilmesini ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep ediyor. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin faaliyetlerini durdurup İsrail'in uluslararası hukuka uyması istenen kararda, ayrıca müzakerelerin yenilenmesi ve devletleri, ciddi bir insani krizin ortasında Filistinlilere yardımı artırırken sınır değişikliklerini tanımamaya çağırıyor.

GOLAN İŞGALİ BİTİRİLMELİ

BM Genel Kurulu bir başka önemli kararı da Suriye konusunda verdi. İsrail'in Suriye'nin Golan bölgesi işgalini ve fiili ilhakını yasadışı kabul ederek bölgeden çekilmesi çağrısı yapan kararı kabul edildi. "Suriye'nin Golan'ı" başlıklı tasarının oylamasında 123 üye ülke "evet" oyu, İsrail ve ABD başta olmak üzere 7 ülke de "hayır" oyu kullandı. Oylamada 41 ülke de çekimser kaldı. Kabul edilen karar, İsrail'in Suriye Golan bölgesini işgalini ve fiili ilhakını yasadışı ve Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı kararına aykırı ilan ediyor.

GAZZE'DE SALDIRILAR SÜRÜYOR

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenledi-düzenlediği saldırılarda yaşamı-ği yaşamını yitirenlerin sayısı son nı 48 saatte 5 artarak 70 bin 117'ye yükseldi. İsrail ordusu, ateşkese rağ-rağmen Gazze kentinin men doğusundaki bazı bina-binaları havaya uçurdu, Han ları Yunus kentinin doğu böl-bölgelerini de bombaladı. gelerini Gazze Şeridi'nde yakla-yaklaşık bir ay görev yapan şık Faslı kulak-burun-boğaz cerrahisi uzmanı doktor Osman Zerval, bölgede-bölgedeki tıbbi personel ve ekip-ki ekipman eksikliğine dikkati man çekerek, sadece ameli-ameliyat için bekleyen 50 bin yat hasta olduğunu söyledi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da, İsrail'in sal-saldırılarında uzuvlarını dırılarında kaybeden yaklaşık 6 bin kişinin abluka altındaki bölgede çok zor koşullar altında yaşam mücadele-mücadelesi verdiğini belirtti.