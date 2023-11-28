İsrail’e boykotu destekleyen yazarın ödülü askıya alındı

Bochum Belediyesinin yazılı basın açıklamasında, 10 Kasım'da yapılan oylamada bu yılki ödülün yazar Otoo'ya verilmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılarak, ancak ödül sahibinin, İsrail'e karşı boykot ve yaptırım çağrısında bulunan bir kampanyaya destek verdiğinin iddia edilmesi üzerine kararın askıya alındığı ve iddiaların incelendiği belirtildi.

Açıklamada, iddianın doğrulanması durumunda Peter Weiss Ödülü'nün Otoo'ya verilmesinin söz konusu olamayacağı kaydedildi.

Alman Haber Ajansı (DPA) yazarın yayıncısına dayandırdığı haberde, Otoo'nun şu anda Avustralya'da olduğunu ve bu nedenle konuyla ilgili uzun bir süre açıklama gelmesinin beklenmediğini aktardı.

Berlin'de yaşayan yazar Sharon Dodua Otoo, 2016'da Ingeborg Bachmann Ödülü almıştı.

Bochum Belediyesince sanat dünyasından isimlere verilen ve 15 bin avro para ödülünü de içeren Peter Weiss Ödülü'nün, 10 Mart 2024'te düzenlenecek törenle Otoo'ya verileceği açıklanmıştı.

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTEREN BANGLADEŞLİ FOTOĞRAFÇILARIN SERGİLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Sosyal medya hesaplarından Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle Bangladeşli Shahidul Alam, Tanzim Wahab ve Munem Wasif'in Almanya'daki sergileri iptal edilmişti.

Fotoğrafçılar tarafından yapılan ortak açıklamada, sergi organizatörlerinin, fotoğrafçıların Filistin'e destek paylaşımlarını "antisemitizm" olarak nitelendirdiği aktarılmıştı.

Açıklamada, Shahidul Alam'ın, İsrail'in Gazze'de işlediği "savaş suçları"yla ilgili paylaşımları hakkında organizatörlerle birçok kez görüştüğü kaydedilerek, "paylaşımların, İsrail hükümetinin eylemlerine yanıt niteliği taşıdığı ancak organizatörlerin bunu yanlış şekilde antisemitimizle eş tuttuğu" ifade edilmişti.