İsrail’e desteğin bedeli ağır oldu

Siyonist İsrail rejiminin kirli emelleriyle başlattığı savaşlar nedeniyle küresel enerji ve gıda krizi her geçen gün tırmanıyor. Tel Aviv yönetimine her türlü desteği sağlayan Avrupa ülkeleri hem uluslararası arenada prestij kaybına uğruyor hem de büyük bir ekonomik kaybın içine giriyor. İsrail terör devletinin Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Yemen, İran, Suriye, Lübnan'da da kanlı saldırıları aralıksız sürüyor.

SAVAŞI BAŞLATIP ÇEKİLDİLER

İsrail'in arkasına ABD'yi alarak 28 Şubat'ta İran'a karşı savaş açmasından beri Hürmüz Boğazı kilitlenmiş durumda. Halihazırda bu savaş İran ile ABD arasında sürüyor. Bu savaşla bağlantılı olarak Yemen'deki Husiler de Kızıldeniz'deki gemilere saldırılara başlamıştı. Yemen cephesi ise şimdilerde Suudi Arabistan ile Husiler arasında geçmeye başladı. İran destekli Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a doğru saldırıya geçti. Dolayısıyla İsrail'in başlattığı İran ve Yemen cepheleri İsrail direkt çatışmaların içinde olmadan devam ediyor.

BOĞAZLAR TIKANDI, AKIŞ KESİLDİ

Bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle küresel enerji krizinde kilit rol oynayan ve Avrupa'yı besleyen üç boğaz olan Hürmüz, Babülmendep ve Süveyş tıkanmış durumda. Brent petrolün varili 101,78 dolardan işlem görüyor. Dördüncü çeyrekte Avrupa'ya dizel akışı durdu. Avrupa'da benzin ve gıda fiyatları tavan yapıyor. AFP'ye göre Fransa'da dizel fiyatları litre başına 2.41 euro ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Sosyal ağlarda "İsrail, Filistin'de soykırım yapsın diye, Avrupa ekonomik olarak intihar ediyor" şeklinde tepkiler gösteriliyor.