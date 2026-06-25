İsrail’e eleştiri Osmanlı’ya övgü
ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın yayınına konuk olan Hıristiyan din bilimci JD Hall, siyonistlerin Kudüs'e dair iddialarına Osmanlı döneminden örnekler vererek karşı çıktı. İsrail'in Hıristiyan nüfusa yönelik baskılarını eleştiren Hall, "Osmanlılar 400 yıl boyunca vaat edilmiş toprakları kontrol ettiklerinde, millet sistemi içinde kiliselerden vergi almadılar... İsrail devleti ise sadece birkaç yıl önce kuruldu. Ve şimdi Hıristiyanların, yani kiliselerin, İsrail devletinden çok daha eski olan yerli Hıristiyanların üzerinde baskı var" dedi. Hall, "Osmanlı Devleti boyunca, Osmanlı yönetimi Hıristiyanlara karşı her zaman çok iyi davrandı" ifadesini kullandı.