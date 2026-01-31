İsrail’e Gazze’de Türkiye uyarısı

Türk yetkililer ile Hamas temsilcileri, barış planının uygulanmasının ikinci aşamasına geçilmesi sürecinde temaslarını artırırken görüşmelerde en kritik konu, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin güvenliğinin sağlanması oldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Türkiye'nin Hamas ile son dönemde artırdığı temaslarla, silahsızlandırma sürecinde de önemli rol oynayacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. ABD'nin de bu nedenle Türkiye konusunda İsrail yönetimine telkinde bulunduğu kaydedildi.

SİLAHLAR BİRKAÇ GÜNE MASADA

Şarkül Avsat sitesi de "Hamas'ın silahları birkaç gün içinde arabulucuların masasında olacak" diye yazdı. Mısır ile AB'den de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin maddelerin uygulanması için bölgesel çabaların artırılmasının zorunlu olduğu çağrısı geldi. İsrail'in süren saldırılarında ise Gazze'de 2 Filistinli daha hayatını kaybetti.