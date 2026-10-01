İsrail’e giden uçakta şüpheli pilot kavgası

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait havayolu şirketi Flydubai uçağından gelen kaçırılma sinyali bölgede alarma yol açtı. İsrail basınına göre, uçak 09.08'de Ürdün hava sahasındayken önce genel acil durumunu belirten "7700" kodunu, ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdi. İsrail savaş uçakları yolcu uçağına doğru havalandı. Ürdün semalarında bir süre tur atan yaklaşık 100 İsrail vatandaşı bulunan uçak, Suudi Arabistan'a yönlendirildi ve Tebük Havalimanı'na indi. Tüm yolcuların iyi olduğu bildirildi.

TERÖR İDDİASINI ORTAYA ATTILAR

İsrail basını, iki pilotun kavga ettiğini yazdı. Pilotlardan birinin bilincini kaybettiği ve yanlışlıkla acil durum kodu gönderildiği kaydedildi. İsrail medyası ayrıca pilotlardan birinin intihar etmeye ve uçağı düşürmeye kalkıştığını, yolcuların bunu engellemeye çalıştığını ileri sürdü. Terör saldırısı ihtimalinin olduğu iddia edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör