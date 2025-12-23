İsrail’e ikinci aşama baskısı

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen durum ilk aşamada sıkışıp kalmış durumda. ABD, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için İsrail'e baskısını yoğunlaştırdı. BBC'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes planının ikinci aşaması kapsamında, hem İsrail hem de Hamas zorlu seçimlerle karşı karşıya. Hamas'ın silahlarını teslim etmesi, İsrail'in ise Gazze'deki birliklerini daha da geri çekmesi ve güvenlik sorumluluklarını uluslararası bir istikrar gücüne devretmesi gerek. Gazze'yi yönetecek bir geçiş hükümetinin kurulması da zorlu bir diğer konu. Öte yandan hem İsrail basını hem de dünya basını Trump yönetiminin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türkiye'nin olası rolüne yönelik İsrail'in itirazlarını gidermek için diplomatik çabalarını artırdı. Bazı kaynaklar, uluslararası güç için Türkiye'nin kilit ülke olduğunu belirtiyor.