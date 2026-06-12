İsrail’e karşı boykot tsunamisi
İsrail basını, işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olayları ve Filistin topraklarının gasp edilmesi nedeniyle Avrupa ülkeleri ile boykot gruplarının kıskacına alınan İsrail'in, dünyanın en çok boykot edilen ülkesi haline gelerek büyük bir tecrit dalgasıyla karşı karşıya olduğunu yazdı. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail ve kurumları, uluslararası bir yaptırım tsunamisiyle karşı karşıya kaldı. Boykot faaliyetleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırıma varan saldırılara başladığı Ekim 2023'ten sonra arttı. Yakın zamanda Fransa, daha önce giriş yasağı getirdiği aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ardından, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e de yasak getirdiğini açıkladı. Gazete, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS gruplarının faaliyetlerinin İsrail'in uluslararası alandaki itibarına zarar verdiğini vurguladı. Norveç Varlık Fonu'nun İsrailli şirketlerden yatırımlarını çekmesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin kara listesine İsrail'i dahil etmesi örnekleri gösterildi. Habere göre İsrail, boykota karşı etkili bir şekilde karşılık veremiyor.