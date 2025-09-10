İsrail’e karşı durunca Fransa sokakları karıştı

Fransa bir yandan hükümet krizini rayına oturtmak diğer taraftan da sokakları dizginlemekle uğraşıyor. Ülkede 8 Eylül'de hükümet düştü. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından dün atanan yeni Başbakan Sebastien Lecornu, görevi François Bayrou'dan devraldı. Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, Bayrou hükümeti ile muhalefet arasındaki anlaşmazlığa yol açmıştı. Macron dün siyasette yeniden istirarı sağlamak için yoğun mesai harcarken Fransa sokakları ise grevle sallanmaya başladı.

HUZURSUZLUK DÖNEMİNE GİRDİ

Kemer sıkma planlarının yarattığı hayal kırıklığı ile tabandan gelen gruplar dün ülke çapında ulaşım, okullar ve günlük yaşamı felç etmeyi amaçlayan "Her şeyi durdur" hareketi çağrısında bulundu. Büyük ölçüde Telegram kanalları ve sosyal medya aracılığıyla organize edilen protestoların merkezi bir liderliği bulunmuyor. Uzmanlara göre Fransa dünkü gösterilerle birlikte "huzursuzluk dönemine" girmiş olabilir.

KİRLİ ELLER Mİ DEVREDE?

Fransa'da başlayan siyasi krizler ve sokak olayları ise dikkatleri İsrail'e çekti. Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz ay ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklamıştı. Fransa'nın Filistin'i tanıması da bu ay ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler zirvesinde olacak. Yapılan yorumlarda "Fransa, İsrail karşıtı politikalarını artırınca bir anda ülkede olaylar başladı" denildi. Daha önce de İsrail karşıtı açıklamalarıyla ön plana çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in ailesine yönelik bir anda 'yolsuzluk' soruşturmaları başlamıştı.

200 KİŞİ GÖZALTINDA

POLİS ekipleri, başkent Paris'in 20. bölgesindeki Helene- Boucher Lisesi'nin girişini kapatan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Olay yerinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan arbedede, eylemciler polise çöp kutuları ve farklı cisimler fırlattı. Gösteriler sırasında 200 kişi gözaltına alındı.