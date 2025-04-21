İsrail’e karşı küresel öfke

Gazze için ayağa kalkan dünya halkalrının isyanı sürüyor. Hamas'ın "Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin (18, 19 ve 20 Nisan) İsrail'e karşı küresel öfkenin dile getirildiği, ABD desteğinin ve uluslararası toplumun suç ortaklığının reddedildiği günler olarak ilan edilmesi" çağrısı Türkiye ve dünyadan büyük destek gördü. İstanbul, Konya, Dıyarbakır, İzmir ve Malatya başta olmak üzere ülkemizin hemen her kentindeki gösterilerde soykıırmcı İsrail'e ve suç ortaklarına lanet yağdı. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü etnik temizlik ve dini temelli soykıırma tepki göstermek amacıyla dün İstanbul'da dev bir protesto düzenledi. On binlerce insan Üsküdar Fıstıkağacı Metro istasyosundan Üsküğdar meydanına yürüdü. Gösteride taşınan pankart ve atılan sloganlarda dünyanın vahşi soykıırma karşı harekete geçmesi istendi. Avrupa ve ABD başta olmak üzere İslam dünyası ile Afrika ve Asya'dan Latin Amerika'ya kadar bir çok ülkede de soykırım lanetlendi.

'FİLİSTİN YALNIZ DEĞİLDİR'

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka ve İsveç başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin hemen her kentinde gösteriler yapıldı. Gösterilerde ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, "Filistin'de katliam var", "Özgürlük yakındır", "Gazze'de soykırım var", "Gazze için acil süresiz ateşkes" yazılı pankartlarla yürüdü. "Filistin halkı yalnız değildir", "Filistin için ses ver" ve "Gazze'yi yok edemeyeceksiniz" sloganları atan göstericiler ABD ve Avrupa ülkelerin İsrail'in soykırımını finanse etmesini şiddetle kınadı.

ÇOCUKLAR BİZİ BEKLİYOR

İnsanlar İstanbul Üsküdar'daki yürüyüş boyunca, "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor", "Zalim İsrail Filistin'den defol", "Üsküdar'dan Gazze'ye direnişe bin selam', "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "Üzülme, gevşeme, Allah bizimle", "Katil ABD Filistin'den defol", " Yaşasın Filistin mücadelemiz", "Katil İsrail Filistin'den defol" diye slogan attı. Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, bir an önce Gazze'deki soykırımın sona ermesini istedi.

SÜTTEN KESİLMİŞ ÇOCUKLAR KADAR YOK MUSUNUZ?

Üsküdar meydanında konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, "Bir buçuk yıldır zalim İsrail bir avuç insan üzerinden bütün dünyaya bir mesaj veriyor. Artık bu vahşete, soykırıma ve caniliğe son verin. Katil, İsrail, Filistin'den defol! İslam dünyası maalesef bugün korkaklar ve ortaklar olarak ikiye bölünmüştür. Ortaklar elbet bir gün hesabını verecektir. Ama buradan korkaklara sesleniyoruz. Gazze'de tankın karşısına dikilmiş, daha sütten yeni kesilmiş çocuklar kadar da mı cesaretiniz yok sizin" dedi.