İsrail’e karşı soykırım davasına bir ülke daha dahil oldu!

İsrail'in, "ABD'nin suç ortaklığının koruması altında, 4. Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini görmezden geldiği" aktarılan açıklamada, soykırımın, apartheid rejiminin, zorla yerinden etmenin ve toplu cezalandırmanın dünyada yerinin olamayacağı vurgulandı.

SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika'nın, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle ihtiyati tedbir talep ettiği Divan, 26 Ocak'taki kararında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına ve Gazze'de ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına hükmetmişti.