İsrail’e karşı tarihın en büyük kültürel boykotu

Farklı ülkelerden, aralarında Nobel edebiyat ödüllü Annie Ernaux ve Pulitzer ödüllü Viet Thanh Nguyen'in de bulunduğu yayıncı, edebiyat festivalleri çalışanları ve kitap basım alanlarında çalışan 1700'ün üzerinde isim, imzaladıkları mektupla İsrail'in Filistinlilere karşı ayrımcılığı normalleştiren ve Filistinlilerin haklarının ihlal edilmesinde işbirliği içinde olan İsrail kültür kurumlarıyla çalışmayacaklarını duyurdu. Yazarlar, İsrail yayıncılık sektörüne karşı tarihin en büyük kültürel boykotuna katıldı. Mektupta, yayıncılık sektörünün "21. yüzyılın en derin ahlaki, siyasi ve kültürel kriziyle" karşı karşıya olduğu belirtildi.