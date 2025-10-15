İsrail’e koşulsuz desteğe tepki giderek büyüyor

Şarm eş-Şeyh'teki ateşkes imzası, sadece Ortadoğu'da değil, Amerika'nın siyasi damarlarında da güçlü yankı yarattı. Trump, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için yürüttüğü diplomatik maratonu Mısır'da imzalanan barış anlaşmasıyla taçlandırırken, kendi ülkesindeki derin kamplaşmayı da yeni bir "denge siyaseti"yle yönetmeyi başardı. Trump'ın en sadık tabanı olan MAGA hareketi içinde anlaşmaya temkinli bir destek var. Kongre üyesi Thomas Massie, Trump'ın barışı sağlamasından memnun ama ABD'nin dış askeri yük üstlenmemesi gerektiğini söylüyor. Medyadaki etkili isimler Tucker Carlson ve Candace Owens da aynı çizgide: "Trump doğru adımı attı, ama Amerika artık İsrail'in her çatışmasına taraf olamaz." Bu kanat, barışın başarısını Trump'a yazıyor; fakat "Washington artık Tel Aviv'den yönetilmeyecek" mesajını da net biçimde veriyor. Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ve Yahudi Amerikan Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA) gibi lobiler ise anlaşmayı desteklese de, "İsrail'in güvenlik üstünlüğü korunmalı" şartını öne çıkarıyor. Onlara göre barışın kalıcılığı, İsrail'in caydırıcı gücünün zayıflatılmamasına bağlı.