İsrail’e koşulsuz destek Avrupa’yı ikiye böldü
Uluslararası Af Örgütü'nün Fransa Ofisi (Amnesty International France), Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısı yaptı. Bu anlaşmanın askıya alınmamasının "İsrail'in işlediği suçlara ortaklık etme riski" taşıdığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki hak ihlalleri hatırlatıldı. Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 61 milletvekili, yabancı gazetecilerin Gazze'ye erişiminin sağlanması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı, İsrail'e yönelik baskıyı artırmaya çağırdı.