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Giriş Tarihi: 8.11.2023

İsrail’e silah taşıyan gemilere işçilerden baskın

İsrail’e silah taşıyan gemilere işçilerden baskın
Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek çığ gibi büyüyor. Birçok farklı limanda aktivistler İsrail'e silah taşıyan gemileri durduruyor.
- ABD Washington'da bulunan Tacoma Limanı'ndan İsrail'e silah götürmek için yanaşan bir gemi, yerli aktivistler tarafından kayıklar ve sandallarla engellendi.
- ABD'nin Missouri eyaletinde 75'ten fazla aktivist, İsrail'in Gazze'de kullandığı bomba ve mühimmatın üretildiği Boeing binasına tüm giriş noktalarını kapattı. Tesis, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yaklaşık 1000 bomba tedarik etti.
- İspanya'da Barselona liman işçileri İsrail'e savaş malzemesi taşıyan gemilere mal yüklemeyi reddetti.
- İngiltere'de Filistin destekçisi eylemciler, İçişleri Bakanı'nın yasağına rağmen yürümeye devam ediyor.
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İsrail’e silah taşıyan gemilere işçilerden baskın
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