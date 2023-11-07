İsrail’e silah taşıyan gemilere işçilerden baskın

Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek çığ gibi büyüyor. Birçok farklı limanda aktivistler İsrail'e silah taşıyan gemileri durduruyor.- ABD Washington'da bulunan Tacoma Limanı'ndan İsrail'e silah götürmek için yanaşan bir gemi, yerli aktivistler tarafından kayıklar ve sandallarla engellendi.- ABD'nin Missouri eyaletinde 75'ten fazla aktivist, İsrail'in Gazze'de kullandığı bomba ve mühimmatın üretildiği Boeing binasına tüm giriş noktalarını kapattı. Tesis, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yaklaşık 1000 bomba tedarik etti.- İspanya'da Barselona liman işçileri İsrail'e savaş malzemesi taşıyan gemilere mal yüklemeyi reddetti.- İngiltere'de Filistin destekçisi eylemciler, İçişleri Bakanı'nın yasağına rağmen yürümeye devam ediyor.