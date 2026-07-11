İsrail'e teknoloji desteği sağlayan Amazon yöneticisi protesto edildi
Filistin destekçileri, İsrail'e yapay zeka desteği sağlayarak Gazze'deki saldırılara destek vermekle suçladıkları Amazon Başkan Yardımcısı Werner Vogels'in sunumunu protesto etti. Filistin Boykot Grubu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya göre, Vogels, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir BM programında "İyilik İçin Yapay Zeka" Zirvesi'nde sunum yaptı. Etkinlik sırasında Filistin destekçileri, Amazon ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin İsrail'e sağladığı yapay zeka ve bulut bilişim hizmetlerine tepki gösterdi. Sahneye çıkarak pankart açan ve Amazon'un "Nimbus Projesi" ile İsrail'e destek verdiğini ifade eden protestocular, "Geceleri nasıl uyuyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Protestocular, güvenlik görevlilerince sahneden çıkarıldı.